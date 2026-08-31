Зафиксировать стоимость обучения в частных школах предлагают в Казахстане

Минпросвещения Казахстана предлагает зафиксировать размер платы в частных школах, чтобы защитить семьи от автоматического повышения стоимости учебы из-за изменения МРП.

Министерство просвещения РК инициировало поправки, которые призваны ограничить рост стоимости учебы в частных школах. Проект соответствующего приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Нововведение предполагает установление фиксированного размера финансирования для учебных заведений, работающих по государственному образовательному заказу. Разработчики рассчитывают, что это защитит семейные бюджеты от резких скачков цен.

- Проект приказа предусматривает установление фиксированного размера финансирования для частных организаций среднего образования, получающих государственный образовательный заказ. Основная цель проекта - обеспечить стабильность стоимости обучения для родителей и не допустить ее автоматического увеличения в последующие годы в связи с изменением месячного расчетного показателя (МРП), - поясняется в тексте документа.

Авторы инициативы отмечают, что фиксированные тарифы сделают образовательную среду более предсказуемой и прозрачной. Это снизит зависимость стоимости от ежегодной инфляции и расчетных показателей, сделав частные школы доступнее для большего числа семей.

Проект вынесен на публичное обсуждение до 15 сентября.