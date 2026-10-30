Загадочное НЛО в форме таблетки рядом с самолетом и исчез с радаров

Пилоты самолета, пролетавшего над американским штатом Огайо, заметили рядом с воздушным судном странный серебристый объект и сообщили о нем авиадиспетчерам. Однако на радарах ничего не обнаружили. Один из пилотов успел сфотографировать объект, напоминавший по форме таблетку, передает МойГород.

Об этом сообщает Daily Mail.

Что увидели пилоты

Случай произошел 16 августа, а отчет о наблюдении Национальный центр отчетности об НЛО (NUFORC) опубликовал 26 октября. Один из пилотов, обозначенный в документах инициалом «Дж.», позднее рассказал подробности встречи следователю организации Бену Хансену.

По его словам, объект имел однородную форму, напоминавшую таблетку. Его поверхность была серебристой и отражала свет, как отполированный металл. На ней не было заметных складок, деформаций или сужения в нижней части.

Сначала пилот предположил, что это может быть метеозонд. Однако внешний вид объекта заставил его усомниться в такой версии.

Объект летел на высоте более 13 километров

Около 20:00 по восточному времени экипаж находился на высоте примерно 41 тысячи футов — около 12,5 километра — и приближался к крупной грозе. По оценке пилотов, грозовые облака поднимались до 55 тысяч футов, или примерно 16,8 километра. Экипаж решил пролететь через промежуток между облаками.

Фото: NUFORC

В этот момент пилот заметил впереди и немного выше самолета серебристый объект. Сначала он оценил расстояние до него примерно в пять миль, а позднее уточнил, что оно могло составлять две-три мили.

По оценке экипажа, объект находился на высоте около 43 тысяч футов — примерно 13,1 километра — и двигался навстречу самолету, проходя слева от него.

Пилот считал, что объект отражал солнечный свет, а не излучал собственное свечение. Встреча продолжалась около двух минут. При этом скорость самолета составляла примерно 380 миль в час, или 611 километров в час.

После того как объект прошел мимо, пилот сделал снимок на iPhone. К этому моменту он оценил расстояние до него примерно в семь миль. Он подчеркнул, что описание объекта основано прежде всего на наблюдении с гораздо меньшего расстояния во время сближения.

Почему диспетчеры ничего не обнаружили

Примерно через минуту после того, как пилот впервые заметил объект, он связался с диспетчерским центром в Кливленде и спросил, есть ли поблизости другие самолеты или метеозонды.

По словам экипажа, объект не отображался ни в системе предупреждения о столкновении, ни в приложении для отслеживания полетов. Диспетчеры также сообщили, что на радаре в указанном районе не видно ни самолетов, ни неопознанных объектов.

Пилот допускал, что объект мог находиться в районе грозовых облаков, между которыми экипаж пытался пролететь. При этом он усомнился в версии с воздушным шаром: во время полета самолет столкнулся с умеренной турбулентностью и обледенением двигателя, и пилот не был уверен, что обычный шар выдержал бы подобные условия.

Согласно отчету NUFORC, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также не обнаружило объект на радаре и не нашло соответствующих записей о запланированных запусках воздушных шаров.

Фото: NUFORC

«В сочетании с оценкой свидетеля, что объект имел высоту не менее 30 футов и равномерную форму без сужения сверху или снизу, это создает некоторые сомнения для теории воздушных шаров», — говорится в отчете Хансена.

При этом окончательно установить природу объекта не удалось.

NUFORC раскритиковала реакцию на сообщение

В организации заявили, что этот случай поднимает вопросы о том, как авиационные власти реагируют на сообщения о неопознанных объектах рядом с гражданскими самолетами.

По оценке NUFORC, нет признаков того, что FAA передало информацию о наблюдении другим ведомствам для дополнительного расследования. Организация считает, что возможные угрозы безопасности полетов требуют более внимательного изучения.

В отчете также упоминается разговор с авиадиспетчером, который пошутил по поводу обращения пилотов в NUFORC: «Обязательно укажите, какого цвета был инопланетянин».

Представители организации полагают, что подобные реакции могут отбивать у пилотов желание сообщать о необычных наблюдениях. При этом даже если объект окажется воздушным шаром, его присутствие в контролируемом воздушном пространстве может представлять угрозу для авиации.

Самолеты, летящие со скоростью в сотни миль в час, могут получить серьезные повреждения при столкновении с посторонними предметами. Кроме того, неопознанные воздушные шары могут вызывать опасения с точки зрения национальной безопасности.