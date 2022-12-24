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Происшествия Социум

Загадочную смерть школьника расследуют в Актюбинской области

Причину смерти 15-летнего сельского школьника выясняет следствие. Иллюстративное фото из архива "МГ" Обстоятельства загадочной смерти девятиклассника расследуют в Актюбинской области, передает КТК. Трагедия произошла в небольшом селе Айшуак Шалкарского района. По данным полиции, погибший находился в компании учеников 11-го класса. Подростки употребляли спиртное, и, вероятно, между ними в какой-то момент произошла ссора. А вот что именно стало причиной смерти, выясняют следователи. На теле погибшего никаких следов насильственной смерти не нашли. Однако, как сообщили в полиции, подозреваемым по
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Загадочную смерть школьника расследуют в Актюбинской области
Причину смерти 15-летнего сельского школьника выясняет следствие.
В Уральске родители шестилеток просят пустить их детей в нулёвки
В Уральске родители шестилеток просят пустить их детей в нулёвки
Иллюстративное фото из архива "МГ" Обстоятельства загадочной смерти девятиклассника расследуют в Актюбинской области, передает КТК. Трагедия произошла в небольшом селе Айшуак Шалкарского района. По данным полиции, погибший находился в компании учеников 11-го класса. Подростки употребляли спиртное, и, вероятно, между ними в какой-то момент произошла ссора. А вот что именно стало причиной смерти, выясняют следователи. На теле погибшего никаких следов насильственной смерти не нашли. Однако, как сообщили в полиции, подозреваемым по делу проходит одиннадцатиклассник. Уже мертвого 15-летнего парня школьники сами принесли в сельскую амбулаторию. Но врачи ничем помочь не смогли. Известно, что у девятиклассника были еще и проблемы с сердцем – он состоял на учете.
– Обнаружен труп несовершеннолетнего без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит, - сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Что спровоцировало летальный исход, будет известно по окончании следствия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Актобе

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