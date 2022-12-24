Загадочную смерть школьника расследуют в Актюбинской области

Причину смерти 15-летнего сельского школьника выясняет следствие. Иллюстративное фото из архива "МГ" Обстоятельства загадочной смерти девятиклассника расследуют в Актюбинской области, передает КТК. Трагедия произошла в небольшом селе Айшуак Шалкарского района. По данным полиции, погибший находился в компании учеников 11-го класса. Подростки употребляли спиртное, и, вероятно, между ними в какой-то момент произошла ссора. А вот что именно стало причиной смерти, выясняют следователи. На теле погибшего никаких следов насильственной смерти не нашли. Однако, как сообщили в полиции, подозреваемым по