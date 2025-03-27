Загоняли в долговую яму: шесть микрофинансовых организаций «обдирали» казахстанцев

Агентство по финансовому мониторингу проводит работу по пресечению незаконных схем кредитования граждан. Так, выявлена деятельность шести микрофинансовых организаций.

В отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы «KOKE.KZ», «TENGO.KZ», «HAVA.KZ». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.

За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

К примеру, один из должников при наличии займа 120 тысяч тенге оплатил только по гарантии 446 тысяч тенге, без учета основного долга и начисленных процентов.

Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии.

В результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге.

Следствие продолжается.