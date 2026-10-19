Займы под 2% в день и 146 млн тенге дохода: у подозреваемой по делу о нелегальных ломбардах арестовали недвижимость и авто

Департамент АФМ по Алматинской области пресёк незаконную деятельность сети ломбардов, сообщили в пресс-службе АФМ.

- По данным следствия, ранее ТОО "Альби-Ломбард" было исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности. Однако после смены наименования на ТОО "Альби-КМ" компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что точки сети располагались в основном около рынков и торговых комплексов. Завлекая клиентов, компания обещала завышенную оценку украшений и полное отсутствие влияния на кредитную историю.

Займы предоставлялись под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает предельно допустимую законом ставку в 0,3%.

Как подчеркнули в АФМ, договоры оформляли через залоговые билеты с печатями старого ТОО "Альби-Ломбард", а финансовые расчёты проводили наличными либо через банковские счета подконтрольных ИП.

- Преступный доход превысил 146 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу, - рассказали в ведомстве.

Материалы уголовного дела уже направлены в суд.