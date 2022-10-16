– Контрольно-ревизионная служба имеет полное право спрашивать и проверять ваш чек об оплате проезда. Необходимо показать электронный билет об оплате (Avtobys, Kaspi) и бумажный билет, если оплата прошла наличными. Если контрольно-ревизионная служба выявит безбилетника, то она имеет право вызвать наряд полиции, - сообщили в акимате.Также в ведомстве подчеркнули, что аппарат, который используют ревизоры, не имеет функцию взимать оплату за проезд. Он предназначен лишь для проверки оплаты. Напомним, летом прошлого года власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге. Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Несмотря на то, что в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа, в июне этого года депутаты городского маслихата поддержали инициативу акимата. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
МВД Казахстана и полиция Чехии ликвидировали международный канал утечки персональных данных
В результате совместной спецоперации в нескольких городах Казахстана и Чехии пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконн...
Купил сауну вместо коров: главу кредитного товарищества осудили в ЗКО
Экс-глава товарищества развернул целую схему по выводу государственных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства.
Уральцы жалуются на переполненные мусорные контейнеры
В акимате сообщили, что полигон с сегодняшнего дня работает в штатном режиме.
Заморозь и съешь: 5 рецептов натурального мороженого без лишних калорий и сахара
Как приготовить любимый летний десерт из натуральных ингредиентов без использования профессиональной мороженицы.
Как договориться с пятью самыми упрямыми знаками зодиака, рассказали астрологи
Разбираемся, какие скрытые мотивы движут главными упрямцами звёздной карты и как найти к ним правильный подход.
На каком месте ЗКО по уровню взяточничества в Казахстане - свежая статистика
Аналитики Finprom изучили свежие данные Генеральной прокуратуры РК по коррупционным делам. Рассказываем, какая ситуация сложилась в Западно-...
Бюджет Уральска увеличат на 15 млрд тенге: на что потратят деньги
Пополнение казны произойдет как за счет собственных заработков города, так и благодаря внушительным вливаниям из вышестоящего бюджета.
Грозы, град и жара до +37 °C: прогноз погоды на 17 июня в западных регионах Казахстана
Жителей ждут резкая смена погоды, пыльные бури и высокая пожарная опасность.
После 23:00 - только с родителями: правила ночных прогулок для подростков
За систематические прогулки в ночное время родителям грозит денежный штраф.