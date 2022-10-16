Контрольно-ревизионная группа проверяет наличие оплаты за проезд в общественном транспорте, передаёт портал «Мой ГОРОД». Презентованный накануне новый автобус сошел с линии в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима города сообщили, что в общественном транспорте работает контрольно-ревизионная служба. Она выявляет безбилетников в автобусах.
– Контрольно-ревизионная служба имеет полное право спрашивать и проверять ваш чек об оплате проезда. Необходимо показать электронный билет об оплате (Avtobys, Kaspi) и бумажный билет, если оплата прошла наличными. Если контрольно-ревизионная служба выявит безбилетника, то она имеет право вызвать наряд полиции, - сообщили в акимате.
Также в ведомстве подчеркнули, что аппарат, который используют ревизоры, не имеет функцию взимать оплату за проезд. Он предназначен лишь для проверки оплаты. Напомним, летом прошлого года власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге. Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Несмотря на то, что в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа, в июне этого года депутаты городского маслихата поддержали инициативу акимата. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.