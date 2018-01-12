Желаем всем удачи в этом году и пусть вам повезет! Вызывайте такси CITY по номеру: 241-241 и, возможно, Вы полетите отдыхать в Турцию!

- Мы всегда старались радовать население Уральска интересными акциями и проектами, - рассказал генеральный директор такси CITY по Казахстану Мади КЫЗДАРКУЛОВ. – Вот и сейчас, в начале нового 2018 года, наша компания устраивает акцию для уральцев, которая продлится с 10 января по 10 июня этого года. Условия очень просты: нужно как можно чаще пользоваться услугами нашего такси и принять участие в розыгрыше ценных призов: победитель получит главный приз - путевку в Турцию, второе место – телевизор, третье место – микроволновая печь. Также будут разыграны поощрительные призы – электрочайники и сертификаты на бесплатные поездки. Вызывать такси нужно только с одного номера телефона, так как заказы будут отслеживаться по номеру телефона, а не по адресу подачи. Отмененные по какой-либо причине заказы в расчет не берутся, считаются только успешно выполненные заказы с одного адреса на другой, либо оформленные по городу. Сотрудники компании такси CITY, а также их семьи к участию в акции не допускаются. Также в акции не могут участвовать организации, с которыми сотрудничает такси CITY.На правах рекламы.