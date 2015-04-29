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Социум

Заключенные колонии выходят на рынки Уральска со своей продукцией

Сегодня, 29 апреля, в режимное учреждение РУ-170/2, которое находится в районе остановки "Жазира", были приглашены представители государственных органов. Цель у руководства колонии одна - трудоустроить большее количество осужденных. По словам главного специалиста департамента УИС по ЗКО Василия ВИЗГАЛИНА, они уже не раз проводили круглые столы и форумы с участием предпринимателей, представителей госорганов и фонда поддержки предпринимательства "Даму". - В учреждении РУ-170/2 осужденные привлекаются к труду на промышленной зоне филиала РГП "Енбек-Орал", в хозяйственной обслуге самого учреждения
Анэль Кайнеденова
Заключенные колонии выходят на рынки Уральска со своей продукцией
Сегодня, 29 апреля, в режимное учреждение РУ-170/2, которое находится в районе остановки "Жазира", были приглашены представители государственных органов. Цель у руководства колонии одна - трудоустроить большее количество осужденных.
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 По словам главного специалиста департамента УИС по ЗКО Василия ВИЗГАЛИНА, они уже не раз проводили круглые столы и форумы с участием предпринимателей, представителей госорганов и фонда поддержки предпринимательства "Даму". - В учреждении РУ-170/2 осужденные привлекаются к труду на промышленной зоне филиала РГП "Енбек-Орал", в хозяйственной обслуге самого учреждения и на производственных площадях, арендуемых предпринимателями у филиала "ЕнбекОрал", - рассказал Василий ВИЗГАЛИН. - Только первый квартал нынешнего года в данном учреждении было трудоустроено 160 осужденных, которыми погашены иски по приговорам судов на сумму более 6 миллионов тенге. На территории промышленной зоны режимного учреждения имеется несколько крытых производственных площадей, где и заняты 90 осужденных производством металлических изделий, к примеру, здесь изготавливают очень качественные детские дворовые площадки. Сейчас в ремонтно-инструментальном цеху заканчивается работа над детской площадкой по заказу Жангалинского районного акимата. Кроме того, в этом же цеху производят металлические решетки и сейфы, ворота, мусорные контейнеры. - В настоящее время этот цех выполняет заказы, а именно производит металлические сейфы, стеллажи, решетки, а также производится мебель для строящейся колонии строгого режима, - продолжает главный специалист ДУИС. В других цехах изготавливают двери, оконные рамы, шахматные столики, комплектующие к детским площадкам, скамейки, сувенирные изделия - корабли, шашки, нарды шкатулки, музыкальные инструменты и т.д. - Вот такую бешбармачницу мы делаем примерно две недели, - рассказывает осужденный Иван РАДИЕВ. - На станке выпиливаем из ясеня контур, потом идет ручная работа - узоры вырезаем, шлифуем. Готовое изделие вывариваем в оливковом масле. Тогда она становится влагостойкой. Никаких химикатов, как видите. Главной проблемой для осужденных пока остается отсутствие рынка сбыта. - Поэтому мы пригласили сегодня представителей управлений физической культуры и спорта, образования, культуры, - продолжает ВИЗГАЛИН. - Они часто проводят различные культурно-массовые мероприятия, и они могли бы закупать нашу продукцию в качестве сувениров и подарков. Также мы просим их приглашать нас и выставлять нашу продукцию на городских и областных выставках. Возможно, тогда больше людей заинтересуются изделиями, которые производятся у нас, будет спрос и больше осужденных будет трудоустроено. К слову, продукцию, сделанную руками осужденных, стоимостью до 100 МРП может купить любой желающий. В ДУИС подготовлен прайс-лист со стоимостью почти 30 наименований изделий из металла и дерева.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
заключенные

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