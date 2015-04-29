Заключенные колонии выходят на рынки Уральска со своей продукцией

Сегодня, 29 апреля, в режимное учреждение РУ-170/2, которое находится в районе остановки "Жазира", были приглашены представители государственных органов. Цель у руководства колонии одна - трудоустроить большее количество осужденных. По словам главного специалиста департамента УИС по ЗКО Василия ВИЗГАЛИНА, они уже не раз проводили круглые столы и форумы с участием предпринимателей, представителей госорганов и фонда поддержки предпринимательства "Даму". - В учреждении РУ-170/2 осужденные привлекаются к труду на промышленной зоне филиала РГП "Енбек-Орал", в хозяйственной обслуге самого учреждения