Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о нематериальных стимулах, которые предусмотрены в новом законе "О статусе педагога", передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил на презентации закона в Мажилисе Парламента. – Предусмотрен ряд мер нематериальных стимулов, таких как первоочередной порядок предоставления мест в детские сады, новый вид государственной награды "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". При этом имеющиеся социальные гарантии как отсрочка от призыва на воинскую службу, повышение окладов за работу в сельской местности, охрана здоровья, грант "Лучший педагог", "Лучший преподаватель вуза" сохранены, – сообщил министр. Аймагамбетов отметил, что в законе не будет нормы о выходе на пенсию по выслуге лет, двойного пособия по оздоровлению, льготной ипотеки именно для педагогов. Эти нормы не прошли согласование с заинтересованными госорганами, пояснил глава МОН. – Сейчас наша пенсионная система уже сложилась. Раньше выйти на пенсию можно было, если имеется определённое количество накоплений. Но если мы говорим о том, чтобы дать педагогам выходить на пенсию по выслуге лет, то данная норма в законе не предусмотрена. Там даже предложения об общественности были полярны: кто-то предлагал разрешить педагогам выходить на пенсию после 20 лет работы, кто-то – после 30, – сказал Асхат Аймагамбетов. Он подчеркнул, что внедрение новых мер с 2020 по 2022 годы потребует увеличения финансирования на 1,2 трлн тенге. Напомним, в этом году в ЗКО звание "Лучший педагог" среди дошкольных организаций получила методист детского сада "Байтерек" Теректинского района Ризвангуль Куспанова. Лучшим учителем среди общеобразовательных школ стала учитель казахского языка и литературы областной казахской школы-интернат-комплекса для одарённых детей №11 имени Сакена Сейфуллина Акерке Байжиенова. Лучшим учителем среди технических и профессиональных образовательных учреждений стала преподаватель высшего педагогического колледжа имени Ж.Досмухамедова Айгуль Искалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.