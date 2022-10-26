Законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год одобрил мажилис

Норма будет действовать до 2028 года. Иллюстративное фото из архива "МГ" Мажилис во втором чтении одобрил законопроект, который закрепляет возраст выхода на пенсию для женщин. В документе предусмотрены нормы по последовательному доведению размеров минимальной базовой пенсии до 70%, максимальной - до 120% от величины прожиточного минимума, закреплению возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 61 года до 2028 года. Также увеличивается порог дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного до 55-кратного МРП. Ещё в документе закреплено увеличение продолжительности периода вы