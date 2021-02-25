Люди недоумевают, почему при наличии тёплой остановки они вынуждены ждать автобус на улице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Закрытая в 30-градусный мороз тёплая остановка возмутила уральцев На протяжении нескольких дней на Уральск обрушились сильнейшие морозы. Столбики термометров опускались ниже 30 градусов и все это сопровождалось сильным ветром. Если для школьников занятия отменили и все учащиеся перешли на дистанционное образование, то работу уральцам никто не отменял. Житель города Самат говорит, что из-за сильных морозов его машина не завелась и два дня он пользуется услугами общественного транспорта. - Живу в поселке Зачаганск, работа находится в районе железнодорожного вокзала. Вчера вечером вышел с работы, дошёл до остановки, автобусов нет, это полбеды. На улице холодно, ветер пронизывающий, увидел тёплую остановку, обрадовался, думал, зайду, в тепле подожду автобус. Но нет, не получилось, она была закрыта. Это я воспринял как издевательство. Она ведь нужна именно сейчас, почему закрыта? Весной она уже не нужна, - возмущается мужчина. Другая жительница города Галина говорит, что специально сфотографировала закрытый остановочный павильон, чтобы написать пост в социальных сетях. - Я где-то читала, что такая остановка стоит около семи миллионов тенге. Это же цена частного дома. Ну хорошо, построили ее, установили, но открыть забыли? Или в ней нет обогрева, а только есть кондиционеры и ее откроют летом? Зачем тогда ее называют "теплой"? - говорит Галина. К слову, городские власти ранее установили первый теплый павильон  на остановке "Евразия" по проспекту Абая. Она обошлась городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь теплой остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. - Здесь тепло, а сегодня это самое главное. Не представляю как бы я ждала на улице свой автобус в такой мороз. Все ругают акима, а он, видите, как заботится о нас. Побольше бы таких остановок, - говорит пенсионерка Жанылсын Батырова. В пресс-службе акима города сообщили, что по Уральску есть 490 автобусных остановок, 50 из которых - новые, 100 устаревших, 110 павильонов с мини-магазинами, 230 остановок без павильонов. - Акиматом города установлено два теплых остановочных павильона: один расположен на остановке «Евразия» и введен в эксплуатацию в конце января этого года, второй - на остановочной площадке железнодорожного вокзала. Данный остановочный павильон еще не введен в эксплуатацию, так как там еще не установлено электрическое питание. Работы по подключению ведутся (документация: техусловие на электроснабжение остановочного павильона, определение точки доступа). Планируем ввести в эксплуатацию остановочный павильон в ближайшее время, - сообщили в акимате города. Закрытая в 30-градусный мороз тёплая остановка возмутила уральцев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА   