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Социум

Замакима Атырауской области попал в некрасивую историю на открытии мемориала

6 мая в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области жителям района презентовали мемориальный комплекс «Вечный огонь». Подарок жылыойцам преподнесла компания «КТК-К», которая выделила средства на реконструкцию объекта. Состоялась торжественная церемония открытия комплекса, на которой приняли участие ветераны ВОВ, руководство района. С открытием комплекса всех собравшихся поздравил заместитель акима области Салимжан НАКПАЕВ. Фото с открытия попало в соцсети в совсем нелицеприятном виде. На улице идет дождь, над чиновником держат зонт, в то время как ветеран войны стоит рядом промокший.
Дана Рахметова
Замакима Атырауской области попал в некрасивую историю на открытии мемориала
6 мая в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области жителям района презентовали мемориальный комплекс «Вечный огонь».  Подарок жылыойцам преподнесла компания «КТК-К», которая выделила средства на реконструкцию объекта. Состоялась торжественная церемония открытия комплекса, на которой приняли участие ветераны ВОВ, руководство района. С открытием комплекса всех собравшихся поздравил заместитель акима области Салимжан НАКПАЕВ. Фото с открытия попало в соцсети в совсем нелицеприятном виде. На улице идет дождь, над чиновником держат зонт, в то время как ветеран войны стоит рядом промокший.. Пользователи Facebook бурно обсуждают пост Ернара Нурмагамбетова, который высказался: «вроде бы не я прячусь от дождя, но мне стремно на душе». Между тем, сотрудник пресс-службы акимата Саламат САБЫР прокомментировал инцидент корреспонденту Tengrinews.kz. - Да, на фото замакима Атырауской области НАКПАЕВ. Я думаю, что это недоразумение. Специально же так никто делать не будет. Скорее всего, это неграмотность молодого человека. Того, кто держал зонт. Это было на мероприятии в Кульсары во время открытия обелиска. Я подробностей не знаю", - сказал он.
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IMG_8058

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