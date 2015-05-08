Замакима Атырауской области попал в некрасивую историю на открытии мемориала

6 мая в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области жителям района презентовали мемориальный комплекс «Вечный огонь». Подарок жылыойцам преподнесла компания «КТК-К», которая выделила средства на реконструкцию объекта. Состоялась торжественная церемония открытия комплекса, на которой приняли участие ветераны ВОВ, руководство района. С открытием комплекса всех собравшихся поздравил заместитель акима области Салимжан НАКПАЕВ. Фото с открытия попало в соцсети в совсем нелицеприятном виде. На улице идет дождь, над чиновником держат зонт, в то время как ветеран войны стоит рядом промокший.