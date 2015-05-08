Замакима Атырауской области прокомментировал скандальное фото

В акимате Атырауской области пояснили инцедент с фотографией, где над замакима области Салимжаном НАКПАЕВЫМ держат зонт, в то время как аксакал стоит под дождем. Буквально сразу же Салимжан НАКПАЕВ пригласил к себе местных журналистов и дал короткое интервью по этому поводу, сообщает "Акжайык". - Мероприятие происходило в городе Кульсары 6 мая во время открытия обелиска ко Дню Победы, - сказал НАКПАЕВ. – Я поехал туда по заданию акима области, выступил с короткой речью по случаю открытия обелиска, в это время пошел дождь, после моего выступления начал выступать районный аким, и мой помощник ра