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Социум

Замакима Атырауской области прокомментировал скандальное фото

В акимате Атырауской области пояснили инцедент с фотографией, где над замакима области Салимжаном НАКПАЕВЫМ держат зонт, в то время как аксакал стоит под дождем. Буквально сразу же Салимжан НАКПАЕВ пригласил к себе местных журналистов и дал короткое интервью по этому поводу, сообщает "Акжайык". - Мероприятие происходило в городе Кульсары 6 мая во время открытия обелиска ко Дню Победы, - сказал НАКПАЕВ. – Я поехал туда по заданию акима области, выступил с короткой речью по случаю открытия обелиска, в это время пошел дождь, после моего выступления начал выступать районный аким, и мой помощник ра
Дана Рахметова
Замакима Атырауской области прокомментировал скандальное фото
В акимате Атырауской области пояснили инцедент с фотографией, где над замакима области Салимжаном НАКПАЕВЫМ держат зонт, в то время как аксакал стоит под дождем.
photo831
photo831
 Буквально сразу же Салимжан НАКПАЕВ пригласил к себе местных журналистов и дал короткое интервью по этому поводу, сообщает "Акжайык". - Мероприятие происходило в городе Кульсары 6 мая во время открытия обелиска ко Дню Победы, - сказал НАКПАЕВ. – Я поехал туда по заданию акима области, выступил с короткой речью по случаю открытия обелиска, в это время пошел дождь, после моего выступления начал выступать районный аким, и мой помощник раскрыл надо мной зонт. Когда я заметил зонт, то попросил помощника встать в середину между мной и ветераном. С этого момента до окончания мероприятия аксакал стоял под зонтом. Фото было сделано в самом начале, когда подошел помощник, но у нас есть видео с события… Неважно, я или кто-то другой, у нас у всех есть уважение к аксакалам, я не думаю, что нас считают такими черствыми. Как выяснилось, фото было сделано и выложено в сеть местным журналистом, но, как сказали в акимате, не имело под собой злого умысла. Напомним, в соцсети попало фото с открытия обелиска, которое прошло в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области 6 мая. На улице идет дождь, над чиновником держат зонт, в то время как ветеран войны стоит рядом промокший.

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