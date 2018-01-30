Замакима ЗКО поручил посодействовать в выдаче сельским участковым жилья

Также заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ поручил районным акимам обеспечить участковые пункты компьютерами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы пресс-службы акима ЗКО в instsgram 27 января Габидолла ОСПАНКУЛОВ провел встречу с сотрудниками местной полицейской службы, на которой обсуждалась криминогенная обстановка в области и то, как можно улучшить работу полицейских. По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, ежегодно идет снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Однако в области увеличилась смертность из-за нетрезвых водителей. А одн