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Социум

Замакима ЗКО поручил посодействовать в выдаче сельским участковым жилья

Также заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ поручил районным акимам обеспечить участковые пункты компьютерами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы пресс-службы акима ЗКО в instsgram 27 января Габидолла ОСПАНКУЛОВ провел встречу с сотрудниками местной полицейской службы, на которой обсуждалась криминогенная обстановка в области и то, как можно улучшить работу полицейских. По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, ежегодно идет снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Однако в области увеличилась смертность из-за нетрезвых водителей. А одн
Дана Рахметова
Замакима ЗКО поручил посодействовать в выдаче сельским участковым жилья
Также заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ поручил районным акимам обеспечить участковые пункты компьютерами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото со страницы пресс-службы акима ЗКО в instsgram 27 января Габидолла ОСПАНКУЛОВ провел встречу с сотрудниками местной полицейской службы, на которой обсуждалась криминогенная обстановка в области и то, как можно улучшить работу полицейских. По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, ежегодно идет снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Однако в области увеличилась смертность из-за нетрезвых водителей. А одной из главных проблем в районах стало скотокрадство, с которым в Сырымском районе не могут справиться уже несколько лет. - Необходимо модернизировать работу местной полиции. В первую очередь для снижения уровня преступности каждому из вас нужно изучить проектное управление. Для этого потребуется повышение квалификации сотрудников. На эти цели выделены средства из местного бюджета. Кроме того, нужно ускорить процесс по сокращению бумажного оборота в работе МПС и переходу документооборота на электронную систему. Поручаю акимам районов обеспечить компьютерами все сельские участковые пункты полиции.Окажем содействие в выделении сельским инспекторам жилья, - заявил Габидолла ОСПАНКУЛОВ.  
участковый жилье

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