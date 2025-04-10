Замдиректора стирала свой ковёр на территории школы в ЗКО

В редакцию «Мой город» прислали видеозапись, на которой запечатлели стирку ковра на школьной территории.

В редакцию «Мой город» прислали видеозапись, на которой запечатлена стирка ковра на школьной территории. На кадрах видно, как мужчина и женщина заносят ковёр во двор, раскладывают его и затем начинают готовиться к стирке. Сообщается, что случай произошёл в школе расположенной в посёлке Жанабулак Акжайыкского района. В аудиосообщении говориться, что якобы свой ковёр стирала заместитель школы по учебной части.

Руководитель отдела образования Акжайыкского района Ерболат Бекмулдин рассказал, что случай произошёл в прошлом году.