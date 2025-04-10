Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Замдиректора стирала свой ковёр на территории школы в ЗКО

В редакцию «Мой город» прислали видеозапись, на которой запечатлели стирку ковра на школьной территории.
Кристина Кобина
Замдиректора стирала свой ковёр на территории школы в ЗКО

В редакцию «Мой город» прислали видеозапись, на которой запечатлена стирка ковра на школьной территории. На кадрах видно, как мужчина и женщина заносят ковёр во двор, раскладывают его и затем начинают готовиться к стирке. Сообщается, что случай произошёл в школе расположенной в посёлке Жанабулак Акжайыкского района. В аудиосообщении говориться, что якобы свой ковёр стирала заместитель школы по учебной части.

Руководитель отдела образования Акжайыкского района Ерболат Бекмулдин рассказал, что случай произошёл в прошлом году.

Главный баннер

— Об этом случае нам известно, после этого инцидента мы провели проверку, а после заместителя директора по учебной части Жанабулакской школы привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Сейчас она уже не работает, уволилась, — пояснил Ерболат Бекмулдин.

ЗКО школа ковер стирка ковёр

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article