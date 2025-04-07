40 учителей ездили в командировки за свой счет в ЗКО

Прокуратура Чингирлауского района ЗКО установила нарушения конституционных прав 40 учителей. В 2024 году районный отдел образования не выплатил им командировочные на общую сумму 2,4 миллиона тенге.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.

— Согласно подпунктам 1, 2 и 3 пункта 2 статьи 127 Трудового кодекса, работникам, направленным в командировку, должны быть оплачены: суточные на все дни пребывания в командировке, включая время в пути, расходы на проезд к месту назначения и обратно, а также расходы по найму жилого помещения, — сообщили в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК.

После вмешательства прокуратуры все деньги педагогам выплатили, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.