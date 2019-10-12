Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Заместитель премьер-министра РК посетил село в районе Байтерек

В ЗКО с рабочим визитом побывал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев и представители различных министерств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первый объект, который они посетили стало село Дарьинск района Байтерек. Правительственная группа ознакомилась с работой нового центра оказания специальных социальных услуг, а также встретилась с общественностью района. Центр оказания специальной социальной помощи для людей с психическими нарушениями был открыт в июне текущего года. А сегодняшний день здесь проживают 38 инвалидов, которые получают помощь по 8 направлениям. В центр
gorod
Заместитель премьер-министра РК посетил село в районе Байтерек
В ЗКО с рабочим визитом побывал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев и представители различных министерств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первый объект, который они посетили стало село Дарьинск района Байтерек. Правительственная группа ознакомилась с работой нового центра оказания специальных социальных услуг, а также встретилась с общественностью района. Центр оказания специальной социальной помощи для людей с психическими нарушениями был открыт в июне текущего года. А сегодняшний день здесь проживают 38 инвалидов, которые получают помощь по 8 направлениям. В центре работают 50 человек, среди которых дефектолог, психолог, психиатр, терапевт и специалисты, организующие досуг опекаемых. - Все опекаемые проживают в центре на постоянной основе. Здесь с ними работают специалисты, которые оказывают необходимые им услуги,- сообщил заместитель директора центра оказания специальных социальных услуг Азилхан Сагатов. На встрече с общественностью района были обсуждены насущные проблемы населения. Одним из вопросов, который был задан Бердибеку Сапарбаеву, касался программы дорожной карты занятости. Сейчас эта программа закрыта и открыта новая — "Ауыл ел бесігі". В рамках программы ДКЗ, по словам жителей, решились многие проблемы касательно реконструкции объектов образования, здравоохранения и многих других. В одном из сельских округов района Байтерек есть школа, где обучаются 149 детей. Классов не хватает, однако из-за отсутствия демографического роста там строительство новой школы в сельском населенном пункте по данной программе начаться не может. - Получается, если количество детей не увеличивается, то школы новой не будет. Мы бы хотели, чтобы данная программа показала свою эффективность и выделенные средства дошли до места, - пояснил житель района Тлек Залмуканов. На что заместитель премьер-министра ответил, что проблема с аварийными ветхими школами является одной из главных, которая будет решена в течение последующих трех лет по всей стране. В завершении аким области Гали Искалиев подчеркнул, что в регионе будут приложены все силы для реализации поставленных президентом задач и решению проблем, поднятых населением на встрече. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
премьер-министр

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article