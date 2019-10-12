Заместитель премьер-министра РК посетил село в районе Байтерек

В ЗКО с рабочим визитом побывал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев и представители различных министерств, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первый объект, который они посетили стало село Дарьинск района Байтерек. Правительственная группа ознакомилась с работой нового центра оказания специальных социальных услуг, а также встретилась с общественностью района. Центр оказания специальной социальной помощи для людей с психическими нарушениями был открыт в июне текущего года. А сегодняшний день здесь проживают 38 инвалидов, которые получают помощь по 8 направлениям. В центр