Заместитель премьер-министра РК приехал в Актюбинскую область

2 ноября заместитель премьер-министра РК Бердыбек Сапарбаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Во время своего рабочего визита Бердыбек Сапарбаев встретился с общественностью региона. Депутаты областного маслихата, руководители госорганов, представители вузов, АНК, областных и городских общественных советов, системы здравоохранения, образования, бизнес-структур, неправительственных организаций, присутствовавшие на встрече получили ответы на свои вопросы. – Члены правительства во главе с заместителем премьер-министра Бердыбеком Сапарбаев