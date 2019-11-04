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Социум

Заместитель премьер-министра РК приехал в Актюбинскую область

2 ноября заместитель премьер-министра РК Бердыбек Сапарбаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Во время своего рабочего визита Бердыбек Сапарбаев встретился с общественностью региона. Депутаты областного маслихата, руководители госорганов, представители вузов, АНК, областных и городских общественных советов, системы здравоохранения, образования, бизнес-структур, неправительственных организаций, присутствовавшие на встрече получили ответы на свои вопросы. – Члены правительства во главе с заместителем премьер-министра Бердыбеком Сапарбаев
Арайлым Усербаева
Заместитель премьер-министра РК приехал в Актюбинскую область
2 ноября заместитель премьер-министра РК Бердыбек Сапарбаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Во время своего рабочего визита Бердыбек Сапарбаев встретился с общественностью региона. Депутаты областного маслихата, руководители госорганов, представители вузов, АНК, областных и городских общественных советов, системы здравоохранения, образования, бизнес-структур, неправительственных организаций, присутствовавшие на встрече получили ответы на свои вопросы. – Члены правительства во главе с заместителем премьер-министра Бердыбеком Сапарбаевым приехали в нашу область с целью разъяснения и обсуждения основных приоритетных направлений послания Главы государства народу Казахстана. В регионе принимаются самые эффективные меры по выполнению конкретных поручений президента, ведётся активная работа по социально-экономическому развитию, улучшению благосостояния населения, - отметил аким области Ондасын Уразалин. В ходе совещания предприниматель-меценат Замзагуль Баймагамбетова, депутат областного маслихата Гульжанат Ергазина, ветеран здравоохранения Роман Рахиев и другие задали Бердыбеку Сапарбаеву актуальные вопросы, касающиеся развития АПК, предпринимательства, социальной сферы. Заместитель премьер-министра рассказал о государственных программах, которые реализуются в сферах образования, здравоохранения, бизнеса. – Главная цель сегодняшней встречи - информировать вас о ходе выполнения поручений президента и о предстоящей работе. Улучшение жизни населения остаётся одной из основных задач правительства, - отметил Бердыбек Сапарбаев. Затем правительственная делегация встретилась с ветеранами, педагогической общественностью. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подробно остановился на нововведениях, происходящих в системе образования и науки страны, рассказал о повышении статуса учителя, повышении заработной платы.  Члены делегации также ознакомились с работой станции скорой медицинской помощи, реабилитационного центра «Аяла» и ходом строительства детской стоматологической поликлиники.
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