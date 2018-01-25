Замминистра МВД РК предложил построить центр миграционных услуг в Атырау

Ежегодно в Атыраускую область официально приезжают работать порядка 60 тысяч мигрантов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта EADaily.ru В ходе рабочего визита в Атыраускую область заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик БИСЕНКУЛОВ ознакомился с ходом строительства ряда объектов, расположенных в областном центре. В частности, замминистра посетил новое здание ДВД Атырауской области и специализированный ЦОН. -Учитывая, что в год выдается около 60 тысяч квот на иностранную рабочую силу, руководству ДВД области предлагаю изыскать возможн