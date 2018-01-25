-Учитывая, что в год выдается около 60 тысяч квот на иностранную рабочую силу, руководству ДВД области предлагаю изыскать возможность для строительства центра миграционных услуг, - предложил Берик БИСЕНКУЛОВ.Как сообщили замминистру, к 25-летию Казахстанской полиции подразделению СОБР и отделу по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД Атырауской области было выделено современное здание на берегу реки Урал с собственном пирсом, для хранения и парковки плавательных средств. Также продолжается строительство ЦОУ в Жылыойском районе в рамках государственной программы развития моногородов. Укреплена материально-техническая база МПС. В этом году содействовать в проводимой работе по противодействиям краж чужого имущества будут 34 новых участковых пункта полиции, 20 из которых планируется разместить в новых микрорайонах г.Атырау. Ерлан ОМАРОВ
Замминистра МВД РК предложил построить центр миграционных услуг в Атырау
Ежегодно в Атыраускую область официально приезжают работать порядка 60 тысяч мигрантов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта EADaily.ru В ходе рабочего визита в Атыраускую область заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик БИСЕНКУЛОВ ознакомился с ходом строительства ряда объектов, расположенных в областном центре. В частности, замминистра посетил новое здание ДВД Атырауской области и специализированный ЦОН. -Учитывая, что в год выдается около 60 тысяч квот на иностранную рабочую силу, руководству ДВД области предлагаю изыскать возможн