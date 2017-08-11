Иллюстративное фото из архива "МГ" Данный протокол направлен на выполнение ветеринарно-санитарных требований, предъявляемых к замороженной баранине, к предприятиям по убою мелкого рогатого скота, по производству баранины, к ее хранению, упаковки, маркировки и реализации. Подписание протокола – это результат огромной работы, проделанной на протяжении 2-3 лет по получению доступа на рынок КНР казахстанской животноводческой продукции. Справочно: на сегодняшний день из РК в КНР возможен экспорт рыбы и рыбной продукции, животных семейства лошадиные. Для этого с китайской стороной согласованы формы ветеринарных сертификатов. В рамках мер по аккредитации казахстанских приграничных ветеринарных лабораторий по проверке животноводческой продукции на пищевую безопасность согласно стандартам КНР с целью экспортных поставок животноводческой продукции из Казахстана в Китай по инициативе казахстанской стороны 9 августа 2017 года при содействии администрации Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (Алматинская область) на территории центра состоялась встреча специалистов Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с представителями Департамента науки и техники Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантину КНР по провинции СУАР и Бюро по инспекции и карантину провинции СУАР. Данная встреча повлияла на развитие дальнейших совместных казахстанско-китайских отношений в сфере ветеринарного контроля. Кроме того, на сегодняшний день с Иранской стороной согласованы ветеринарные требования на поставку из Казахстана в Иран живых овец, охлажденной и замороженной баранины. В настоящее время ведется работа по согласованию проекта ветеринарного сертификата на экспорт замороженной баранины из РК в Иран. Открытие иранского рынка для казахстанской баранины и живых овец даст возможность расширить экспортный потенциал в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и т.д.). В ходе брифинга было отмечено, что аналогичная работа проводится с соответствующими органами ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля. Также представители Министерства рассказали о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».