Представитель подрядной организации пояснил - недовольство рабочих вызвано отсутствием аванса, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам начальника участка ТОО "Ка - строй" Бахыта Бектурганова, все трубы, используемые для ремонта деповского моста, закуплены у ТОО "Металлинвест", и на них имеются соответствующие сертификаты качества. - Ежедневно нами и технадзором осуществляется проверка качества используемых материалов о чем регистрируются соответствующие записи в исполнительной документации. Весь процесс работ также ежедневно контролируется службами авторского и технического надзора и актируется актами скрытых работ. Металлические трубы используются при монтаже стоек и как несъемная опалубка. В последующем они будут зачищены, огрунтованы и окрашены краской, - рассказал Бахыт Бектурганов. Как стало известно, на объекте трудятся 3 бригады, общей численностью 78 человек. - Все экипированы обувью и спецодеждой, обеспечены жильем, 4-х разовым питанием. Зарплату выдаем вовремя без задержек ежемесячно до 10 числа. Все выразившие недовольство рабочие (19 человек – прим.автора) проработали около 12-15 рабочих дней. Их недовольство было вызвано отсутствием аванса. Авансовый расчет не предусмотрен нашей системой оплаты, о чем они были предупреждены при трудоустройстве. В настоящее время инцидент исчерпан, с указанными рабочими 10 августа был произведен полный расчет за отработанные дни, - сообщили в подрядной организации. Напомним, инцидент произошел 10 августа, когда рабочие, задействованные в строительстве моста в районе Депо, заявили о том, что подрядчик использует старые строительные материалы. Также, по их словам, им не выплатили отработанные деньги, списав их как задолженность за спецодежду и каски.