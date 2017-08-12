Об этом рассказал аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ во время торжественного празднования дня строителей в Атырау. - Утвержден новый генеральный план развития города Атырау до 2030 года. В соответствий c планом, город будет развиваться и расширяться в двух направлениях. Первое – в центре города на месте старых домов будут построены новые современные здания, по второму направлению – на левом берегу реки Урал в сторону сел Талгайран и Бесикти будут возведены новые районы города, – сказал аким. Он также поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и вручил им нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма от имени министра по инвестициям и развитию и акима Атырауской области. -В прошлом году в области были сданы в эксплуатацию 540 тысяч квадратных метров объектов. Это результат вашей неустанной работы по выполнению конкретных поручений президента страны. В этом году мы планируем строить еще больше, - сообщил Нурлан НОГАЕВ.Ясмина КУЖАХМЕТОВА