«Азия-тур» предлагает поездки практически во все страны мира, а также по территории ближнего зарубежья и Казахстана. Компания «Азия-тур» работает по прямому контракту с операторами США,ОАЭ, Таиланда, Израиля, Египта, Италии, Испании, Чехии и Китая, с клиниками КНР г. Далянь, о.Хайнань, Израиля. Оказывает очень широкий спектр услуг в области образования за рубежом. Сегодня достаточное количество выпускников нашего города являются студентами ведущих вузов, колледжей и школ Великобритании, Италии, Малайзии, США, Чехии и Китая. И связь со своими студентами не прерывается. Учредителем фирмы является Касенова Зауреш Хабидуллиновна. Это профессиональный руководитель турфирмы в области, которая прошла стажировку для деловых женщин в Вашингтоне (США) по номинации «Туризм и сервис». Фирма заняла первое место в области по номинации «Туризм и сервис» в конкурсе «Лучший предприниматель десятилетия РК». Зауреш Касенова представлена в книге «Деловые женщины Казахстана», изданная в честь празднования 10-летия РК, в 2002 году была награждена знаком «За заслуги в развитии туризма в Республики Казахстан» Республиканским Агентством по туризму и спорту. К 25-летию Независимости РК награждена медалью.По Западно-Казахстанской области «Азия – тур» является представителем официального туроператора по организации ЭКСПО международной компании «Sky Way», одной из лучших организаторов досуга в Астане в период проведения ЭКСПО. Компания обеспечивает своих клиентов новыми комфортабельными автобусами с кондиционерами, заселяет туристов в один из лучших 3*отелей Астаны «Турист» с прекрасным завтраком, а также гарантирует насыщенные экскурсиями дни по Астане с посещением Байтерека «Азия-тур» для жителей Приуралья предлагала и предлагает программы посещения ЭКСПО только для взрослого населения. На сегодняшний день услугами турфирмы «Азия Тур» по посещению Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» воспользовались свыше 900 туристов нашей области. Это взрослое население из Теректинского, Чингирлауского, Бурлинского, Казталовского, частично Зеленовского, Бокейординского районов и города Уральска, которые остались благодарны «Азия Тур» за отлично организованный отдых в самом сердце нашей Родины в Астане.Лицензия ТА №058 от 29.01.2002г.выдана агентством по туризму и спорту РК.