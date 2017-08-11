Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках исполнения поручений Главы государства по увеличению объемов экспорта продукции реализуется комплекс мер, который направлен на поддержку продвижения отечественной продукции на потенциальных рынках сбыта (Иран, КНР, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль и др.). Для этих целей АО «НК «Продкорпорация» выступит в роли экспортного центра АПК при тесном взаимодействии с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям АО «KAZNEX INVEST», а также дипломатическими представительствами РК за рубежом. Задачей центра является осуществление анализа внешних рынков и составление дорожных карт продвижения продукции для перспективных стран сбыта, оказание консультационных услуг по экспорту продукции, в том числе сопровождению контрактов, форвардный закуп продукции у СХТП и формирование крупных экспортных партий, создание экспортных каналов сбыта для востребованной на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции, предоставление страхования и гарантирования экспортных контрактов СХТП, продвижение зонтичных брендов, включая «KZ ORGANIC FOOD». Необходимо отметить, что Министерством ведется работа по открытию внешних рынков в части согласования ветеринарных требований. Так, в мае этого года в Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь» подписан Протокол по ветеринарным требованиям к меду, экспортируемому из Казахстана в КНР. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в области лабораторного контроля, в частности гармонизации стандартов и методов контроля при лабораторных исследованиях для взаимного признания результатов исследований.