Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 54-летняя жительница села Жарлы Байганинского района, желая устроить на хорошую работу сына, отдала 75 тысяч тенге 32-летнему мошеннику, который рассказал, что у него есть для этого и знакомые, и возможности. - По данному факту оперативные сотрудники районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого – жителя села Ногайты. В ходе следствия выяснилось, что он под предлогом трудоустройства обманул еще одного человека, в итоге завладел суммой 150 тысяч тенге. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК - "Мошенничество". Хотели бы напомнить гражданам, не покупайтесь на лестные предложения, - отметили в пресс-службе.