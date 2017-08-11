ДТП произошло сегодня, 11 августа, в 14:20 на автодороге возле управления автомобильного транспорта ТОО «МАЭК-Казатомпром», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp-aktau (1) Очевидцы рассказали, что водитель Toyota Hilux решил обогнать впереди движущийся бензовоз, не увидев, что он стал поворачивать налево, в сторону ТЭЦ-1. В результате столкновения Toyota Hilux вылетел с дорожного полотна на обочину и врезался в припаркованные машины у въезда в управление автомобильного транспорта ТОО «МАЭК-Казатомпром». К счастью, никто не пострадал. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что в отношении водителя Toyota Hilux возбуждено административное дело по ст. 610 КоАП РК. dtp-aktau (2) dtp-aktau (3) dtp-aktau (4) Регина ЯСНАЯ Фото предоставлено очевидцами