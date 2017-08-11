Местная птицефабрика наращивает производство куриных яиц, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Птицефабрика, открытая по государственной программе индустриально-инновационного развития, приступила к расширению мощностей. После завершения работ предприятие сможет выпускать до 130 миллионов штук куриных яиц в год против сегодняшних ста.В спросе на собственную продукцию здесь не сомневаются. Постоянного покупателя фабрика завоевала высоким качеством и стабильной ценой. Так, в магазины, а это порядка тридцати точек по областному центру, яйца направляются уже в течение первых суток. Стоимость одного десятка яиц - 110 тенге. Пока на птицефабрике трудится 120 человек, после расширения производства число сотрудников предприятия увеличится, здесь планируют увеличить мощности сразу на треть. - Если еще несколько лет назад в Атырауской области не производилось ни одного яйца, то сегодня местные птицефабрики почти полностью перекрывают потребность в этом диетическом продукте и экспортируют свою продукцию за пределы региона, - рассказал директор птицефабрики Виктор ПАЦ. Камилла МАЛИК