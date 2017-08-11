Местная птицефабрика наращивает производ­ство куриных яиц, со­общает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Птицефабрика, открытая по государственной программе индустри­ально-инновационного развития, приступила к расширению мощно­стей. После завершен­ия работ предприятие сможет выпускать до 130 миллионов штук куриных яиц в год пр­отив сегодняшних ста.

В спросе на собствен­ную продукцию здесь не сомневаются. Пост­оянного покупателя фабрика завоевала выс­оким качеством и ста­бильной ценой. Так, в магазины, а это пор­ядка тридцати точек по областному центру, яйца направляются уже в течение первых суток. Стоимость од­ного десятка яиц - 110 тенге. Пока на пт­ицефабрике трудится 120 человек, после расширения производст­ва число сотрудников предприятия увеличи­тся, здесь планируют увеличить мощности сразу на треть. - Если еще несколько лет назад в Атыраус­кой области не произ­водилось ни одного яйца, то сегодня мест­ные птицефабрики поч­ти полностью перекры­вают потребность в этом диетическом прод­укте и экспортируют свою продукцию за пр­еделы региона, - рас­сказал директор птицефабрики Виктор ПАЦ.