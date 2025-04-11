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Социум

Заморозки ожидаются в ЗКО 12 апреля

12 апреля на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки. Температура воздуха достигнет -3 градусов.
Кристина Кобина
Заморозки ожидаются в ЗКО 12 апреля

По данным РГП «Казгидромет», 12 апреля на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки. Температура воздуха достигнет -3 градусов. Также синоптики прогнозируют погоду без осадков, а на западе и юге области туман. Днём столбики термометров покажут +13..+18 градусов, ночью 0..+5 градусов. Скорость ветра — 14 метров в секунду. 

На западе и севере Атырауской области также ожидаются заморозки до -3 градусов. Днём +15..+20 градусов без осадков. Ночью 0..+5 градусов, на западе и юге области — туман. Скорость ветра может достигнуть 14 метров в секунду. 

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В Актюбинской области синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов. Днём +10..+15 градусов, осадков не ожидается, утром на западе, юге области туман. Ночью 0..+5 градусов, на севере, западе ожидается дождь со снегом. На западе и юге области туман. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В Мангыстауской области ожидается погода без осадков. Днём +13..+18 градусов, ночью 0..+5 градусов. На западе и юге области также туман. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду. 

ЗКО погода туман заморозки

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