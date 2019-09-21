На территории Западно-Казахстанской области в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение. – 23 сентября в области ожидается усиление ветра с порывами до 23-28 метров в секунду, а 24 сентября ожидается понижение температуры до -3 градусов, - говорится в сообщении службы спасения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.