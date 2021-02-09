Занятия отменили для учеников 1-4 классов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Занятия для учеников начальных классов в первую смену отменили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 9 февраля, ученики с 1 по 4 классы в первую смену обучаются дистанционно из-за сильного мороза. Для учеников пятых классов первой смены занятия не отменены. Стоит отметить, что в 7.00 в Уральске -25 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  