Западноказахстанцы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от наводнения

Всего организаторы акции планируют собрать более 160 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Cегодня, 21 апреля, на совещании в областном акимате ЗКО было предложено перечислить однодневную заработную плату в помощь жителям, пострадавшим от паводка в Карагандинской области. Идею поддержали областной акимат, акиматы города и 12 районов области, а также государственные и гражданские служащие и сотрудники правоохранительных органов области. Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, фонд однодневный заработной платы в ЗКО составляет более 160 млн тенге. Эти деньги будут перечисле