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Социум

Западноказахстанцы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от наводнения

Всего организаторы акции планируют собрать более 160 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Cегодня, 21 апреля, на совещании в областном акимате ЗКО было предложено перечислить однодневную заработную плату в помощь жителям, пострадавшим от паводка в Карагандинской области. Идею поддержали областной акимат, акиматы города и 12 районов области, а также государственные и гражданские служащие и сотрудники правоохранительных органов области. Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, фонд однодневный заработной платы в ЗКО составляет более 160 млн тенге. Эти деньги будут перечисле
Анэль Кайнеденова
Западноказахстанцы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от наводнения
Всего организаторы акции планируют собрать более 160 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_2457
IMG_2457
Cегодня, 21 апреля, на совещании в областном акимате ЗКО было предложено перечислить однодневную заработную плату в помощь жителям, пострадавшим от паводка в Карагандинской области. Идею поддержали областной акимат, акиматы города и 12 районов области, а также государственные и гражданские служащие и сотрудники правоохранительных органов области. Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, фонд однодневный заработной платы в ЗКО составляет более 160 млн тенге. Эти деньги будут перечислены на спецсчет благотворительной помощи пострадавшим от паводков. - Однодневную заработную плату на специальный счет также планируют перечислить сотрудники предприятий и организаций областного центра. В Уральске начали работу пункты приема помощи, организаторами которых выступили молодежное крыло "Жас Отан" и гражданский Альянс Западно-Казахстанской области, - рассказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. К слову, в пункт приема помощи в Уральске горожане ежедневно приносят одежду, обувь и средства гигиены. - Все приносят, только вот продуктов маловато, - рассказала активистка "Жас Отана" Адема МАХАМБЕТКЫЗЫ. - Пока еще не считали, чего и сколько собрано. 24 апреля будем обрабатывать принесенные вещи, после чего они будут направлены в Карагандинскую область. Пункт приема помощи работает ежедневно с 9.00 до 18.00 без выходных в здании спортшколы на стадионе "Юность" по ул. Т. Масина, 65/1. Желающие могут принести: чистые вещи, медикаменты, продукты питания, средства гигиены, одноразовую посуду, постельные принадлежности, детское питание, обувь и теплые одеяла. Напомним, в этом году в результате обильного таяния снега в Карагандинской области талыми водами были подтоплены жилые дома, подвалы, хозпостройки, пострадали внутрихозяйственные дороги и даже погибли люди.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нурлан Ногаев однодневная зарплата

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