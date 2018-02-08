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Бизнес-новости

Запасные деньги всегда под рукой

Как поется в одной старой песне, «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», а как показывает жизнь, на самом деле мужчин еще меньше. И совсем скоро меньшая, но сильная часть казахстанцев начнет серьезно задумываться о том, где найти дополнительные средства на покупку подарков и цветов к главному женскому празднику. Большинству мужчин придется раскошелиться не на шутку, ведь нужно отметить вниманием не только самых близких женщин, но родственниц и коллег. И где же взять столько денег? Фарид Сулейменов из Алматы знает, как решить этот вопрос. Он уже давно оформил себе кредитную карту Банка ВТБ (Каз
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Запасные деньги всегда под рукой
Как поется в одной старой песне, «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», а как показывает жизнь, на самом деле мужчин еще меньше. И совсем скоро меньшая, но сильная часть казахстанцев начнет серьезно задумываться о том, где найти дополнительные средства на покупку подарков и цветов к главному женскому празднику. Большинству мужчин придется раскошелиться не на шутку, ведь нужно отметить вниманием не только самых близких женщин, но родственниц и коллег. И где же взять столько денег?
Фарид Сулейменов из Алматы знает, как решить этот вопрос. Он уже давно оформил себе кредитную карту Банка ВТБ (Казахстан) и не испытывает финансовых проблем перед праздниками или непредвиденными ситуациями, в которых срочно нужны деньги. - Еще осенью прошлого года я решил перед поездкой в отпуск на всякий случай оформить себе кредитную карту. Это удобно, когда у тебя под рукой всегда есть запасные деньги, тем более, что картой можно воспользоваться в любой стране, - рассказывает Фарид. – В том, что решение было правильным, я убедился перед Новым годом, когда расходов оказалось больше, чем я рассчитывал. В этот момент я и воспользовался кредитной картой впервые. Уже в начале января я получил зарплату и вернул банку все деньги, которые я взял с кредитки. Самое главное, что за это время мне не начислили процентов и банку я вернул ровно столько же, сколько брал в долг. Кредитная карточка – это, по сути, банковский кредит, которым клиент может воспользоваться в любой удобный момент. Но, в отличие от кредита, если вы не воспользовались деньгами с карточки, никаких процентов платить не нужно. Деньги просто лежат на ней до того момента, пока не пригодятся вам. Большой плюс кредитной карточки в наличие льготного периода - определенного банком срока, в течение которого на потраченные Вами деньги не начисляются проценты. То есть сколько Вы взяли с карточки денег, ровно столько и вернете обратно банку, не переплачивая. Льготный период каждый банк устанавливает самостоятельно. К примеру, в Банке ВТБ (Казахстан) один из самых длинных льготных периодов, который может длиться до 60 дней. - Кроме того, лимит денег на кредитной карточке возобновляемый. А это значит, что если вы тратите деньги с карты, а потом добросовестно их возвращаете, вся погашенная сумма за вычетом начисленного вознаграждения снова становится доступной, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. - Еще одно преимущество кредитных карточек в том, что вознаграждение начисляется только на использованную сумму займа, а не на всю сумму кредитного лимита. Преимуществ у кредитных карточек достаточно и чаще всего они бывают необходимы именно в предпраздничный период, когда нужно покупать подарки, планировать семейный отдых или путешествие. Банк ВТБ (Казахстан) предлагает своим клиентам кредитные карточки в тенге с лимитом до 2 000 000 тенге на срок до 36 месяцев.
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Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний.

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