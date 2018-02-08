Запасные деньги всегда под рукой

Как поется в одной старой песне, «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», а как показывает жизнь, на самом деле мужчин еще меньше. И совсем скоро меньшая, но сильная часть казахстанцев начнет серьезно задумываться о том, где найти дополнительные средства на покупку подарков и цветов к главному женскому празднику. Большинству мужчин придется раскошелиться не на шутку, ведь нужно отметить вниманием не только самых близких женщин, но родственниц и коллег. И где же взять столько денег? Фарид Сулейменов из Алматы знает, как решить этот вопрос. Он уже давно оформил себе кредитную карту Банка ВТБ (Каз