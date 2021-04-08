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Социум

Записаться на вакцинацию через портал eGov можно с 8 апреля

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Услугу для подачи заявок на вакцинацию на портале электронного правительства запустят 8 апреля, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на пресс-конференции в СЦК. По его словам, для баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране будут активно внедряться цифровые технологии. - Разработан антиковидный паспорт для учёта и проведения мониторинга вакцинированных лиц. 8 апреля 2021 года Минздрав п
gorod
Записаться на вакцинацию через портал eGov можно с 8 апреля
Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, сообщает informburo.kz.
180 тысяч жителей ЗКО вакцинируют от COVID-19
180 тысяч жителей ЗКО вакцинируют от COVID-19
Иллюстративное фото из архива "МГ" Услугу для подачи заявок на вакцинацию на портале электронного правительства запустят 8 апреля, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на пресс-конференции в СЦК. По его словам, для баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране будут активно внедряться цифровые технологии. - Разработан антиковидный паспорт для учёта и проведения мониторинга вакцинированных лиц. 8 апреля 2021 года Минздрав планирует запустить услугу записи на вакцинацию на портале электронного правительства, – сообщил министр. Чтобы записаться на вакцинацию, гражданину необходимо авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, где нужно указать только медорганизацию по прописке. После этого заявка поступает на рассмотрение в медорганизцию, которая распределяет заявки с указанием времени проведения вакцинации. После этого гражданин на портале электронного правительства видит дату и время посещения медорганизации, а также дополнительно получает SMS-уведомление, рассказал Алексей Цой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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