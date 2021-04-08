Записаться на вакцинацию через портал eGov можно с 8 апреля

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо авторизоваться на портале электронного правительства и подать заявку, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Услугу для подачи заявок на вакцинацию на портале электронного правительства запустят 8 апреля, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на пресс-конференции в СЦК. По его словам, для баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране будут активно внедряться цифровые технологии. - Разработан антиковидный паспорт для учёта и проведения мониторинга вакцинированных лиц. 8 апреля 2021 года Минздрав п