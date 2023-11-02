В интернете распространилась информация о письме от Visa якобы с требованием не выдавать карты гражданам России под угрозой штрафа в один миллион долларов, передаёт NUR.kz.

В 2022 году в России запретили выпуск банковских карт Visa и Mastercard из-за введённых санкций. Поэтому граждане РФ стали открывать их в Казахстане и других странах. Позже банки второго уровня ужесточили требования для выдачи карт иностранцам. Недавно сообщалось, что в Казахстане вновь планируют усложнить эту процедуру. Услуга будет доступна только при условии представления разрешения на временное или на постоянное проживание в РК.

При этом в Сети появились сообщения о том, что платёжная система Visa разослала письмо банкам Казахстана с требованием не выдавать банковские карты гражданам России. За нарушение требования якобы грозит штраф в один млн долларов.

Согласно ответу самой компании, действующие правила о выпуске карт затрагивают вопрос деятельности банков в пределах их стран.

— Согласно Visa Rules, эмитент (банк) не должен привлекать клиентов или выпускать карты Visa за пределами страны, в которой он имеет лицензию, которая позволяет вести операционную деятельность по выпуску карт. Это правило существует уже много лет и применяется во всех регионах, — отмечается в сообщении компании.

Другими словами, по правилам Visa, банк, зарегистрированный в Казахстане, не может привлекать клиентов и выдавать карточки в России или любой другой стране без наличия местной лицензии. Именно за это нарушение грозит штраф в один млн долларов. При этом на территории Казахстана банки могут выдавать карты иностранным гражданам в рамках установленных процедур.