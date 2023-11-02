В столовых 206 школ Алматы установили видеонаблюдение для контроля качества питания детей, сообщили в акимате города.

В мегаполисе создали экспертную группу, которая будет проверять качество и организацию питания в учебных заведениях. В состав комиссии вошли работник сферы образования, акимы районов, депутаты, родители и представителей Казахской академии питания.

— Руководителям организаций образования поручили, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах (всего 215) их уже установили. Это позволит комиссии в любое время посмотреть, как готовят блюда для детей, — сообщила руководитель управления образования Алматы Ляззат Жилкибаева.

Питание в школах обеспечивают 85 арендаторов.

С первого сентября прошлого года все ученики младших классов в Алматы питаются за счёт бюджета. С этого года — во всём Казахстане. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составляет 577 тенге. Максимальная цена в Алматы – 800 тенге.