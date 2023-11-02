Компенсацию за рост тарифов на комуслуги хотят увеличить в Алматы

В Алматы намерены увеличить размер социальной помощи отдельным категориям нуждающихся в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Соответствующий проект решения маслихата опубликован на сайте «Открытые НПА».

Согласно документу, с первого ноября 2023 года размер компенсации повысят с 0,5 МРП (1 725 тенге в этом году) до 0,6 МРП (2 070 тенге). Также срок оказания социальной помощи планируют продлить до 30 июня 2024 года, ранее — до 31 декабря этого года.

В пояснительной записке говорится, что на 2024 года финансирование составит 4 112 млн тенге на 315 430 человек.

Публичное обсуждение открыто до 15 ноября.

Напомним, для оформления компенсации необходимо обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг. Люди с инвалидностью могут подать заявление через e-Gov.