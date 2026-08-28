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Социум

Запрет на макияж и штрафы для родителей: что нужно знать о правилах в школах

Первый вице-министр просвещения Шолпан Акпарова разъяснила правила школьного распорядка, касающиеся запрета на макияж для учениц и административной ответственности родителей за нарушение требований к внешнему виду.
Варвара Тыщенко
Запрет на макияж и штрафы для родителей: что нужно знать о правилах в школах
Иллюстративное фото: pexels.com

Первый вице-министр просвещения Шолпан Акпарова прокомментировали информацию о возможном запрете на макияж для учениц казахстанских школ во время брифинга в СЦК.

Представители СМИ обратили внимание ведомства на появившиеся в сети сообщения о том, что школьницам якобы запретили пользоваться косметикой на занятиях, а родителей за это могут привлечь к ответственности.

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Шолпан Акпарова пояснила, что прямого запрета на макияж в профильном приказе министерства нет, однако учебные заведения опираются на внутренний распорядок и единые требования к внешнему виду.

- Но хочу отметить, что есть типовые правила распорядка школ, есть устав для обеспечения единого подхода. Потому что мы понимаем, что детям с малых лет с макияжем ходить - это, конечно, в первую очередь вред здоровью. В этих целях школы могут тоже определить в своих порядках, чтобы родители обеспечивали, чтобы дети находились в здании школы без макияжа, - отметила Шолпан Акпарова.

Кроме того, спикер напомнила об ответственности за нарушение требований к школьной форме. По ее словам, за несоблюдение установленных правил родителям в первый раз выносят предупреждение, а при повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф.

- Первый раз - предупреждение. Повторно в течение года - штраф. Здесь хочу отметить, что в школах не допускается именно ношение аксессуаров с травмирующими фурнитурами - это уже в приказе точно регламентировано, - добавила она.

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