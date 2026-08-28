Запрет на макияж и штрафы для родителей: что нужно знать о правилах в школах

Первый вице-министр просвещения Шолпан Акпарова разъяснила правила школьного распорядка, касающиеся запрета на макияж для учениц и административной ответственности родителей за нарушение требований к внешнему виду.

Первый вице-министр просвещения Шолпан Акпарова прокомментировали информацию о возможном запрете на макияж для учениц казахстанских школ во время брифинга в СЦК.

Представители СМИ обратили внимание ведомства на появившиеся в сети сообщения о том, что школьницам якобы запретили пользоваться косметикой на занятиях, а родителей за это могут привлечь к ответственности.

Шолпан Акпарова пояснила, что прямого запрета на макияж в профильном приказе министерства нет, однако учебные заведения опираются на внутренний распорядок и единые требования к внешнему виду.

- Но хочу отметить, что есть типовые правила распорядка школ, есть устав для обеспечения единого подхода. Потому что мы понимаем, что детям с малых лет с макияжем ходить - это, конечно, в первую очередь вред здоровью. В этих целях школы могут тоже определить в своих порядках, чтобы родители обеспечивали, чтобы дети находились в здании школы без макияжа, - отметила Шолпан Акпарова.

Кроме того, спикер напомнила об ответственности за нарушение требований к школьной форме. По ее словам, за несоблюдение установленных правил родителям в первый раз выносят предупреждение, а при повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф.