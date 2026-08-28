Запрет на соцсети для детей до 16 лет: Токаев назвал меру приоритетной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сформировать безопасную и комфортную среду для подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая на заседании, глава государства поддержал предложение правительства законодательно ограничить регистрацию несовершеннолетних в соцсетях.

- В этой связи правительство выступило с инициативой на законодательном уровне установить запрет регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях. На этой теме я подробно останавливался в ходе недавней Августовской конференции. Данные меры принимаются многими странами. Поддерживаю эту инициативу. Считаю, что данный вопрос должен быть рассмотрен в приоритетном порядке, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент отметил, что все механизмы будущих ограничений необходимо тщательно продумать заранее, чтобы законы эффективно работали на практике.

Кроме того, глава государства указал на важность ускоренного принятия законов, которые касаются технологической устойчивости энергетики, развития альтернативных источников энергии, а также регулирования деятельности масс-медиа и онлайн-платформ для защиты прав граждан в цифровом пространстве.

