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Социум Здоровье

Запуск двигателя в гараже: как не стать жертвой угарного газа

Советы по безопасности для автомобилистов.
Жулдызхан Хасангалиева
Запуск двигателя в гараже: как не стать жертвой угарного газа

Запуск двигателя в закрытом пространстве, например, гараже, крайне опасен из-за угарного газа (монооксида углерода). Этот газ не имеет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить опасности до появления симптомов отравления, что иногда бывает уже слишком поздно.

В департаменте ЧС по ЗКО советуют, чтобы избежать риска отравления, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • После запуска двигателя всегда тщательно проветривайте гараж, чтобы полностью устранить запах гари.
  • Двигатель можно запускать в гараже только на короткое время и при полностью открытых воротах.
  • Для безопасного прогрева автомобиля используйте специальный шланг, который отводит выхлопные газы наружу.

Признаки отравления угарным газом:

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  • Тяжесть и пульсация в голове
  • Головная боль
  • Удушье
  • Шум в ушах
  • Головокружение
  • Боль в груди
  • Сухой кашель
  • Тошнота и рвота
  • Оглушенность.

Первая помощь при отравлении:

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.

Если человек в сознании:

  • Дайте понюхать нашатырный спирт.
  • Растерите тело и напоите крепким чаем или кофе.
  • Вызовите скорую помощь.

Если человек без сознания:

  • Сделайте искусственное дыхание и продолжайте до возвращения сознания или до приезда медиков.

Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать трагедии. 

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