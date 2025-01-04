Запуск двигателя в гараже: как не стать жертвой угарного газа

Запуск двигателя в закрытом пространстве, например, гараже, крайне опасен из-за угарного газа (монооксида углерода). Этот газ не имеет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить опасности до появления симптомов отравления, что иногда бывает уже слишком поздно.



В департаменте ЧС по ЗКО советуют, чтобы избежать риска отравления, важно придерживаться следующих рекомендаций:

После запуска двигателя всегда тщательно проветривайте гараж, чтобы полностью устранить запах гари.

Двигатель можно запускать в гараже только на короткое время и при полностью открытых воротах.

Для безопасного прогрева автомобиля используйте специальный шланг, который отводит выхлопные газы наружу.

Признаки отравления угарным газом:

Тяжесть и пульсация в голове

Головная боль

Удушье

Шум в ушах

Головокружение

Боль в груди

Сухой кашель

Тошнота и рвота

Оглушенность.

Первая помощь при отравлении:

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.

Если человек в сознании:

Дайте понюхать нашатырный спирт.

Растерите тело и напоите крепким чаем или кофе.

Вызовите скорую помощь.

Если человек без сознания:

Сделайте искусственное дыхание и продолжайте до возвращения сознания или до приезда медиков.

Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать трагедии.