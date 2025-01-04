Запуск двигателя в гараже: как не стать жертвой угарного газа

Запуск двигателя в закрытом пространстве, например, гараже, крайне опасен из-за угарного газа (монооксида углерода). Этот газ не имеет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить опасности до появления симптомов отравления, что иногда бывает уже слишком поздно.
В департаменте ЧС по ЗКО советуют, чтобы избежать риска отравления, важно придерживаться следующих рекомендаций:
- После запуска двигателя всегда тщательно проветривайте гараж, чтобы полностью устранить запах гари.
- Двигатель можно запускать в гараже только на короткое время и при полностью открытых воротах.
- Для безопасного прогрева автомобиля используйте специальный шланг, который отводит выхлопные газы наружу.
Признаки отравления угарным газом:
- Тяжесть и пульсация в голове
- Головная боль
- Удушье
- Шум в ушах
- Головокружение
- Боль в груди
- Сухой кашель
- Тошнота и рвота
- Оглушенность.
Первая помощь при отравлении:
Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если человек в сознании:
- Дайте понюхать нашатырный спирт.
- Растерите тело и напоите крепким чаем или кофе.
- Вызовите скорую помощь.
Если человек без сознания:
- Сделайте искусственное дыхание и продолжайте до возвращения сознания или до приезда медиков.
Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать трагедии.