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Социум

Заработная плата учителей ЗКО вырастет в два раза

Зарплата педагогов будет увеличиваться в течение предстоящих четырех лет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева, особенностью 2019-2020 учебного года является переход на обновленное содержание образования 4, 9, 10 классов общеобразовательных школ. – Отличительной особенностью обучения в 10 классе является предоставление возможности обучающимся выбирать учебные дисциплины, необходимые для изучения и продолжения образования в будущей выбранной профессии. Со
Арайлым Усербаева
Заработная плата учителей ЗКО вырастет в два раза
Зарплата педагогов будет увеличиваться в течение предстоящих четырех лет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева, особенностью 2019-2020 учебного года является переход на обновленное содержание образования 4, 9, 10 классов общеобразовательных школ. – Отличительной особенностью обучения в 10 классе является предоставление возможности обучающимся выбирать учебные дисциплины, необходимые для изучения и продолжения образования в будущей выбранной профессии. Сокращено количество обязательных предметов. С учетом личных интересов и склонностей, старшеклассникам дано право выбора предметов для подготовки к будущей профессии, из 19 академических предметов они могут выбрать 14. Существенным новшеством для учеников 10 классов стало внедрение предметов «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и проектирование», - рассказала Гульнара Сарсенгалиева. Кроме этого, руководитель департамента рассказала об особенностях нового закона "О статусе педагога". – Основная идея проекта закона «О статусе педагога» - сокращение нагрузки учителей, освобождение от несвойственных функций, дающее возможность для индивидуального и творческого развития учителя. Одним из важных блоков предусмотренных норм являются материальные стимулы – в течение предстоящих 4 лет повышение заработной платы в два раза, увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней, дополнительная оплата за педагогическое мастерство, наставничество и степень магистра. Основными материальными стимулами станут доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей. Предусмотрен также ряд таких нематериальных стимулов, как первоочередной порядок предоставления мест в детские сады, новый вид государственной награды «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». При этом все имеющиеся социальные гарантии сохраняются: отсрочка от призыва на воинскую службу, повышенные оклады для педагогов, работающих в сельской местности, охрана здоровья, грант «Лучший педагог», «Лучший преподаватель вуза», - рассказала Гульнара Сарсенгалиева. Стоит отметить, что нормы по сокращению нагрузки запрещают привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. Более того, за привлечение к несвойственным функциям предусматривается штраф от 20 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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