Заработная плата учителей ЗКО вырастет в два раза

Зарплата педагогов будет увеличиваться в течение предстоящих четырех лет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева, особенностью 2019-2020 учебного года является переход на обновленное содержание образования 4, 9, 10 классов общеобразовательных школ. – Отличительной особенностью обучения в 10 классе является предоставление возможности обучающимся выбирать учебные дисциплины, необходимые для изучения и продолжения образования в будущей выбранной профессии. Со