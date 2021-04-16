Заражение коронавирусом после вакцинации объяснили в Минздраве

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения дали пояснение о 16 казахстанцах, заболевших коронавирусом после вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Официальный представитель комитета Ержан Байтанаев пояснил, что в составе вакцины против КВИ, использующейся в Казахстане, нет цельного живого вируса, поэтому введенная вакцина не может вызвать заболевание КВИ. - В вакцине есть лишь частичка коронавируса, к которому вырабатываются антитела. В последующем, в случае заражения, эти антитела будут распознавать по данной ча