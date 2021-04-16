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Социум

Заражение коронавирусом после вакцинации объяснили в Минздраве

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения дали пояснение о 16 казахстанцах, заболевших коронавирусом после вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Официальный представитель комитета Ержан Байтанаев пояснил, что в составе вакцины против КВИ, использующейся в Казахстане, нет цельного живого вируса, поэтому введенная вакцина не может вызвать заболевание КВИ. - В вакцине есть лишь частичка коронавируса, к которому вырабатываются антитела. В последующем, в случае заражения, эти антитела будут распознавать по данной ча
Кристина Кобина
Заражение коронавирусом после вакцинации объяснили в Минздраве
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения дали пояснение о 16 казахстанцах, заболевших коронавирусом после вакцинации, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Добровольная вакцинация началась в Атырауской области
Добровольная вакцинация началась в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Официальный представитель комитета Ержан Байтанаев пояснил, что в составе вакцины против КВИ, использующейся в Казахстане, нет цельного живого вируса, поэтому введенная вакцина не может вызвать заболевание КВИ. - В вакцине есть лишь частичка коронавируса, к которому вырабатываются антитела. В последующем, в случае заражения, эти антитела будут распознавать по данной частичке в вакцине цельный натуральный вирус и уничтожать его. В связи с этим только что привитый человек не может заразиться от вакцины и не может быть заразным для окружающих из-за того, что получил прививку, - разъяснил он. По его словам, регистрация коронавирусной инфекции у лиц, привитых против инфекции, связана с тем, что поствакцинный иммунитет начинает вырабатываться примерно на 12-14-й день после иммунизации. - Для достижения полноценного иммунитета против инфекции необходимо получение двух доз вакцины, то есть привитие полным комплексом вакцины. Завершение формирования иммунитета после вакцинации ожидается ориентировочно через 21 день после получения второй дозы. По данным разработчиков вакцины "Спутник V", у некоторых лиц в силу индивидуальных особенностей формирование иммунитета может занимать больше времени, - добавил Ержан Байтанаев. Ранее Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана в ответе на официальный запрос сообщил, что 16 казахстанцев заразились коронавирусом, после того как вакцинировались от этой инфекции. В ведомстве отметили, что иммунитет после вакцинации против коронавирусной инфекции формируется после шести недель с момента получения второго компонента вакцины. По словам доктора медицины, биолога и руководителя Medsupportkz Ботагоз Каукеновой, заболеть после вакцинации можно, например, в день, когда поставили прививку. - Антитела не содержатся в вакцине, они создаются вашим телом в ответ на вакцину. Чтобы сделать антитела, организму нужно время. Обычно это занимает 2-3 недели. Через 3 недели после первой дозы "Спутника V" вам нужно будет сделать вторую дозу. И вот через 2-3 недели после второй дозы у вас выработается хороший уровень антител, который будет вас защищать, - пояснила она. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Вакцинация коронавирусная инфекция

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