Зарубил топором одноклассника: жителя ЗКО судят за убийство

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось рассмотрение дела в отношении 34-летнего жителя Акжайыкского района Алмата Сагынышева. Его обвиняют в убийстве. Процесс проходит под председательством судьи Райгуль Амангельдиновой. Государственное обвинение представляет прокурор Асхат Тлеулиев.

Согласно обвинительному акту, жестокое преступление произошло в ночь на 24 июня. Погибший Серик Акпеисов вместе с подсудимым и несколькими односельчанами распивал алкогольные напитки. Опьяневший Акпеисов начал оскорблять Сагынышева и требовать, чтобы тот продолжил застолье, однако получил отказ.

Спустя некоторое время компания начала расходиться. Акпеисов и Сагынышев направились в сторону рощи, где погибший снова стал требовать от обвиняемого выпить с ним.

- Сагынышев согласился лишь на одну рюмку. Потерпевший разозлился, снова начал его оскорблять и даже ударил. Завязалась драка, в ходе которой подсудимый дважды ударил потерпевшего кулаком по лицу. После этого Сагынышев взял попавшуюся под руку пустую стеклянную бутылку и ударил ею Акпеисова по голове. Не остановившись на этом, он нашел еще одну бутылку и снова нанес удар. Только после этого драка прекратилась, однако Акпеисов продолжал нецензурно выражаться, - зачитал прокурор Асхат Тлеулиев.

После этого мужчины сели на мотоцикл и поехали домой к Сагынышеву. Там Акпеисов продолжил пить и сыпать оскорблениями. Вновь завязался спор, переросший в драку.

В какой-то момент подсудимый схватил топор и ударил им в спину Акпеисова. Пытаясь защититься, потерпевший набросился на оппонента, но затем упал. Подсудимый затащил его в баню, где нанес еще три удара топором по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Серика Акпеисова стали множественные травмы головы, в том числе открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг.

Алмат Сагынышев полностью признал свою вину, однако не согласился с суммой заявленного гражданского иска.

По делу проходят пять потерпевших: супруга погибшего, его родители и две сестры. Мать, отец и жена погибшего заявили иски о компенсации морального вреда по 100 млн тенге каждый, а сестры - по 50 млн тенге. Все потерпевшие настаивают на самом строгом наказании для подсудимого.

Погибшему Серику Акпеисову было 34 года, он учился с подсудимым в одном классе. У него остались трое детей, младшему из которых всего три года.