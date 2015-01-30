Источник: Nur.kz Источник: Nur.kz Известная колумбийская поп-певица Шакира подарила защитнику "Барселоны" сына, пишет Nur.kz. Как сообщает испанская пресса, роды у певицы прошли удачно, хоть и с помощью кесарева сечения. Имя ребенку пока еще не выбрали. Добавим, что это уже второй сын Пике и Шакиры. Первенца звездная пара назвала Миланом, сейчас ему два года. Как в случае с первым ребёнком, 27-летний Пике и 37-летняя Шакира продолжат традицию, и мальчик станет членом футбольного клуба "Барселона". Напомним, что Пике и Шакира встречаются с 2010 года.   Источник: Nur.kz