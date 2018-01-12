Пользователям мессенджера whatsapp был разослано сообщение о том, что, тем, кто застрял в снежных заторах в радиусе 100 километров от Актобе, команда джиперов клуба «Xterra 4x4» готова помочь бесплатно. - Если у вас сложилась безвыходная ситуация и некому вам помочь, если вы застряли в снежном заторе на машине, в которой находятся дети и женщины, команда джиперов клуба «Xterra 4x4» совершенно бесплатно готова вам помочь, - говорится в сообщении. Корреспонденты "МГ" связались с одним из участников данной группы Михаилом, который рассказал, что такая идея у них возникла после непогоды в Астане. - У нас есть специально подготовленная техника, с помощью которой мы можем помочь вытащить машину из снега. Выезжать на вызовы будем только в зимнее время. Такую работу мы начали проводить с сегодняшнего дня, правда, звонков еще не поступало, - отметил Михаил. Все, кто застрял на дорогах, могут обратиться по номерам телефонов: 87013120864, 87787885558, 87025991660 или также написать в Direct instagram xterra_aktobe.p.s.