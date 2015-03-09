Заур Дадаев раскрыл причину убийства Немцова - СМИ

Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова, заявил, что преступление было совершено из-за неоднократных негативных высказываний политика о мусульманах и их религии. При этом экс-замкомандира батальона "Север" фактически взял организацию убийства Немцова на себя. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Заур Дадаев в зале Басманного суда. © РИА Новости Как утверждает источник, Дадаев заявил, что в январе 2015 года узнал, что Немцов не раз допускал негативные высказывания в адрес мусульман, проживающих в России, пророка Мухаммеда, а также