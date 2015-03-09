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Заур Дадаев раскрыл причину убийства Немцова - СМИ

Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова, заявил, что преступление было совершено из-за неоднократных негативных высказываний политика о мусульманах и их религии. При этом экс-замкомандира батальона "Север" фактически взял организацию убийства Немцова на себя. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Заур Дадаев в зале Басманного суда. © РИА Новости Как утверждает источник, Дадаев заявил, что в январе 2015 года узнал, что Немцов не раз допускал негативные высказывания в адрес мусульман, проживающих в России, пророка Мухаммеда, а также
Marat
Заур Дадаев раскрыл причину убийства Немцова - СМИ
Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова, заявил, что преступление было совершено из-за неоднократных негативных высказываний политика о мусульманах и их религии. При этом экс-замкомандира батальона "Север" фактически взял организацию убийства Немцова на себя. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Заур Дадаев в зале Басманного суда. © РИА Новости
Заур Дадаев в зале Басманного суда. © РИА Новости
 Заур Дадаев в зале Басманного суда. © РИА Новости Как утверждает источник, Дадаев заявил, что в январе 2015 года узнал, что Немцов не раз допускал негативные высказывания в адрес мусульман, проживающих в России, пророка Мухаммеда, а также самой исламской религии. Будучи человеком сильно верующим, Заур не смог стерпеть подобное. "Фактически Дадаев признался в организации этого преступления", - сообщил источник издания. - Поэтому каких-то громких разоблачений или задержаний в рамках расследования ждать не стоит". Заур Дадаев был задержан 6 марта на территории Ингушетии. 8 марта Басманный суд Москвы вынес постановление об его аресте, а также аресте еще четверых подозреваемых - Шагита и Анзора Губашевых, Рамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова. Причем последние четверо свою причастность к убийству отрицают. Что касается Дадаева, то как сообщалось ранее, он дал признательные показания. Отметим,что в суде на вопрос о своей виновности Дадаев сделал короткое заявление. "Я люблю пророка Мухаммеда", - сказал он. 7 марта в Грозном подорвался на гранате еще один подозреваемый в преступлении. Стало известно его имя - Беслан Шиванов. Когда мужчина понял, что окружен, он подорвал себя гранатой. Так что теперь известно, что в группе, которая, предположительно, убила Бориса Немцова, было как минимум шесть человек. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Заура Дадаева "настоящим патриотом России". По словам Кадырова, Дадаев "искренне предан России и был готов отдать за Родину жизнь".

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