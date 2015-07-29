Завершение капремонта моста в сторону аэропорта в Уральске затягивается до 10 августа

После вскрытия деформационных швов дорожниками были выявлены дефекты балок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 29 июля, главный инженер филиала АО "Алматыинжстрой" Идият ИЛЬЯСОВ заявил о том, что завершение ремонта моста в сторону аэропорта требует дополнительного времени. - После вскрытия деформационных швов мы выявили, что балки под ними имеют разную высоту, а также изломы по краям. А это требует дополнительного армирования балок. Кроме того, изначально по проекту мы должны были ремонтировать только пять из девяти деформационных швов. С началом работ выявилось, что остальны