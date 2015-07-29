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Социум

Завершение капремонта моста в сторону аэропорта в Уральске затягивается до 10 августа

После вскрытия деформационных швов дорожниками были выявлены дефекты балок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 29 июля, главный инженер филиала АО "Алматыинжстрой" Идият ИЛЬЯСОВ заявил о том, что завершение ремонта моста в сторону аэропорта требует дополнительного времени. - После вскрытия деформационных швов мы выявили, что балки под ними имеют разную высоту, а также изломы по краям. А это требует дополнительного армирования балок. Кроме того, изначально по проекту мы должны были ремонтировать только пять из девяти деформационных швов. С началом работ выявилось, что остальны
Анэль Кайнеденова
Завершение капремонта моста в сторону аэропорта в Уральске затягивается до 10 августа
После вскрытия деформационных швов дорожниками были выявлены дефекты балок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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most (9)
 Сегодня, 29 июля, главный инженер филиала АО "Алматыинжстрой" Идият ИЛЬЯСОВ заявил о том, что завершение ремонта моста в сторону аэропорта требует дополнительного времени. - После вскрытия деформационных швов мы выявили, что балки под ними имеют разную высоту, а также изломы по краям. А это требует дополнительного армирования балок. Кроме того, изначально по проекту мы должны были ремонтировать только пять из девяти деформационных швов. С началом работ выявилось, что остальные четыре металлических шва нуждаются в ремонте. Эти работы также были включены в проект, - рассказал Идият ИЛЬЯСОВ. По его словам, при вскрытии переходные плит возникла угроза их складывания,  поэтому было решено их заменить. Работы требуют дополнительных 10-12 дней. - Мы приносим свои извинения и просим людей потерпеть. Просто, мы думаем, если делать, то до конца и качественно, - пояснил замначальника ЖКХ ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ.- Стоимость проезда на автобусах дачных маршрутов и маршрута №12 до открытия моста останется на уровне 30 тенге. Напомним, мост через Урал в сторону аэропорта для среднего ремонта закрыли 16 июля. По плану 1 августа движение по нему должно было возобновиться.  
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 oJbohzRPros   Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
ремонт мост

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