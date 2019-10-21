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Социум

Завершился детский фотоконкурс «Большая перемена»

Специальная оценочная комиссия обрабатывает итоги голосования за участников школьного фотоконкурса на сайте «Мой ГОРОД». Результаты голосования за участников конкурса и имена победителей будут опубликованы в ближайшее время. Читайте новостной сайт и печатное издание «Мой ГОРОД». Напоминаем, что три победителя, набравшие самое большое количество голосов на открытом голосовании, получат сертификаты на покупки в магазине «Наши детки». Подробные условия конкурса вы можете найти ЗДЕСЬ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями пр
gorod
Завершился детский фотоконкурс «Большая перемена»
Специальная оценочная комиссия обрабатывает итоги голосования за участников школьного фотоконкурса на сайте «Мой ГОРОД».
Результаты голосования за участников конкурса и имена победителей будут опубликованы в ближайшее время. Читайте новостной сайт и печатное издание «Мой ГОРОД». Напоминаем, что три победителя, набравшие самое большое количество голосов на открытом голосовании, получат сертификаты на покупки в магазине «Наши детки». Подробные условия конкурса вы можете найти ЗДЕСЬ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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