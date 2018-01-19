Как отметили в Западно-Казахстанском центре истории и археологии, захоронение воина было найдено в кургане Таксай-3. Рядом с ним были похоронены еще три человека. Отличительной особенностью кургана стала расположенная рядом могила лошадей в полной боевой упряжи. Специалисты говорят, что найденным вещам порядка 2,5 тысяч лет. - Золотая гривна - это особый отличительный знак. Его надевали привилегированные воины. Вес изделия порядка 400 граммов. Мы думаем, что это золото 999-й пробы. Но исследования будут проводиться в специально аккредитованной лаборатории. Такой в Уральске нет, - отметила старший научный сотрудник центра Яна ЛУКПАНОВА. Археологи отмечают, что комплекс курганов Таксай состоит из пяти подкомплексов. Их начали исследовать в 2012 году. Именно здесь была обнаружена "Алтын ханшайым" (Золотая принцесса - прим.автора), которая обрела мировую известность. Ее одежда была украшена золотыми бляшками. Но археологи отмечают, что и другие найденные предметы имеют важное научное значение. Это бронзовые украшения, выполненные в зверином стиле. Изделия венчают головы хищных животных и птиц. Также в кургане обнаружены сотни наконечников от стрел и колчаны, выполненные из металла. Всего около одной тысячи артефактов. - Еще одна интересная находка – это кусок кварцита. Его возраст - 25-30 тысяч лет. Это так называемый каменный век. С помощью такого камня изготавливались орудия труда. Артефакт свидетельствует о том, что в те древние времена в Приуралье жили люди, - отметил директор Западно-Казахстанского центра истории и археологии Мурат СДЫКОВ. Археологи отмечают, что раскопки – это от 10 до 20% их работы. Теперь найденные вещи необходимо изучить и классифицировать. Только после этого они могут стать музейными реликвиями.