Здание бывшей детской больницы на Курмангазы начали реконструировать

Там планируется открыть инвестиционный центр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам председателя СПК "Орал" Ержана БАЛТАЕВА, 10 апреля СПК "Орал" совместно с ТОО "Каспий Лимитед" в рамках государственно-частного партнерства создали новое предприятие ТОО "Курмангазы Девелопмент". - В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию данного здания, - рассказал Ержан БАЛТАЕВ. - Помещение длительное время не использовалось, и сейчас рабочие чистят его, выносят мусор, ограждают. Там мы планируем открыть бизнес-центр класса "А". По его словам, средства н