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Социум

Здание бывшей детской больницы на Курмангазы начали реконструировать

Там планируется открыть инвестиционный центр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам председателя СПК "Орал" Ержана БАЛТАЕВА, 10 апреля СПК "Орал" совместно с ТОО "Каспий Лимитед" в рамках государственно-частного партнерства создали новое предприятие ТОО "Курмангазы Девелопмент". - В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию данного здания, - рассказал Ержан БАЛТАЕВ. - Помещение длительное время не использовалось, и сейчас рабочие чистят его, выносят мусор, ограждают. Там мы планируем открыть бизнес-центр класса "А". По его словам, средства н
Анэль Кайнеденова
Здание бывшей детской больницы на Курмангазы начали реконструировать
Там планируется открыть инвестиционный центр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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detbolnica (1)
 По словам председателя СПК "Орал" Ержана БАЛТАЕВА, 10 апреля СПК "Орал" совместно с ТОО "Каспий Лимитед" в рамках государственно-частного партнерства создали новое предприятие ТОО "Курмангазы Девелопмент". - В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию данного здания, - рассказал Ержан БАЛТАЕВ. - Помещение длительное время не использовалось, и сейчас рабочие чистят его, выносят мусор, ограждают. Там мы планируем открыть бизнес-центр класса "А". По его словам, средства на реконструкцию выделяет их партнер "Каспий Лимитед". Ориентировочная сумма проекта составляет 800 млн тенге, и планируется завершить реконструкцию до конца нынешнего года. Что касается упорных слухов о переезде в данное здание руководства КПО б.в., Ержан БАЛТАЕВ заявил, что об этом ему ничего неизвестно. - Об этом я вам ничего не могу сказать, у меня нет никаких документов, подтверждающих, что здание арендует КПО б.в. Также никаких предложений от компании нам не поступало, - заявил председатель СПК. Деятельность ТОО "Каспий Лимитед": владение и управление гостиницами, апартаментами с обслуживанием, офисными помещениями и прочей коммерческой недвижимостью, ресторанный бизнес, строительство коммерческих объектов недвижимости.
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Председатель СПК &quot;Орал&quot; Ержан БАЛТАЕВ
Председатель СПК &quot;Орал&quot; Ержан БАЛТАЕВ
 Председатель СПК "Орал" Ержан БАЛТАЕВ
реконструкция здание

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