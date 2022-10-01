— Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет, — заверил он.

— Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения, — подчеркнул Алихан Смаилов.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности, директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов, сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.При этом премьер-министр отметил, что на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди.По словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная. Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано. Вместе с тем МВД усилен контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в частности, в местах скопления людей увеличена плотность полицейских нарядов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.